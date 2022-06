Tumore colon, nuovo farmaco in grado di curare senza bisogno di chemio. «Una rivoluzione»

Nuova cura contro il tumore al colon. A 12 persone è stato somministrato un nuovo farmaco, un anticorpo monoclonale (si chiama Dostarlimab) e la lesione tumorale è scompars. E senza necessità di altre terapie (chemio, radio, chirurgia), che erano previste ma sono state evitate: perché non c’era più motivo di eseguirle. Non c'è stato inoltre nessun effetto collaterale grave. Lo studio è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine.

Il nuovo farmaco, un anticorpo monoclonale che si chiama Dostarlimab, può essere una vera speranza per il futuro ma il risultato ottenuto è davvero importante. Anche se la chemioterapia neoadiuvante e la radioterapia seguite dalla resezione chirurgica del retto sono un trattamento standard per il cancro del retto localmente avanzato.

Lo studio

I ricercatori hanno avviato uno studio prospettico di fase 2 in cui il dostarlimab in monoterapia, un anticorpo monoclonale anti-PD-1, è stato somministrato ogni 3 settimane per 6 mesi in pazienti con adenocarcinoma rettale di stadio II o III con deficit di riparazione del disadattamento. Questo trattamento doveva essere seguito da chemioradioterapia e chirurgia standard. I pazienti che hanno avuto una risposta clinica completa dopo il completamento della terapia con dostarlimab avrebbero proceduto senza chemioradioterapia e chirurgia. Ma non c'è stato bisogno di effettuarle.

I risultati

Un totale di 12 pazienti hanno completato il trattamento con dostarlimab e sono stati sottoposti ad almeno 6 mesi di follow-up. Tutti i 12 pazienti (100%; intervallo di confidenza al 95%, da 74 a 100) hanno avuto una risposta clinica completa, senza evidenza di tumore alla risonanza magnetica, 18 tomografia a emissione di positroni F-fluorodeossiglucosio, valutazione endoscopica, esame rettale digitale o biopsia. Al momento della presente relazione, nessun paziente era stato sottoposto a chemioradioterapia o sottoposto a intervento chirurgico e durante il follow-up non erano stati segnalati casi di progressione o recidiva (intervallo da 6 a 25 mesi). Non sono stati segnalati eventi avversi di grado 3 o superiore.

Very proud of our study published in @NEJM. 100% clinical complete response with dostarlimab alone in mismatch repair-deficient locally advanced #RectalCancer. No radiation or surgery! @ASCO #ASCO22 @MSKCancerCenter https://t.co/sZypoHBtj7 — Andrea Cercek (@AndreaCercek) June 5, 2022

