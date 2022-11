Omicron BE9, nuova sottovariante scoperta in Brasile. «Ha "riattivato" i contagi e può diffondersi ancora»

Una nuova variante di Omicron spaventa il Brasile, dove si regista una ripresa dei contagi Covid. La sottovariante BE9 è stata rilevata nello Stato di Amazonas: gli esperti dell'Istituto Fiocruz, ente dipendente dal governo federale, hanno confermato la scoperta e ritengono che questa abbia contribuito a «riattivare» la malattia nella zona.

Covid, la nuova sottovariante di Omicron spaventa il Brasile

«Ciò che accade nello Stato di Amazonas può ripetersi in altre regioni» del Paese, ha riferito il ricercatore di Fiocruz, Thiago Graff In Amazonas la media mobile dei contagi è passata da 230 al giorno a più di 1.000 tra inizio e fine ottobre. Il grafico nazionale parallelamente ha mostrato un'accelerazione dei tassi di infezione attribuiti alla sottovariante BQ1 di Omicron. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 5.548 nuove infezioni in tutto il Paese, con una media settimanale di 9.128 al giorno, che rappresenta un aumento del 77% rispetto alla media di due settimane fa, secondo i dati dei governi statali pubblicati oggi dal portale di notizie G1.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 17:23

