​Influenza 2021, incidenza più che raddoppiata. Bambini sotto i 5 anni maggiormente colpiti

Dal rapporto settimanale sul monitoraggio delle sindrome simil-influenzali effettuato dalla rete di sorveglianza InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità, si evince una crescita significativa della curva dell'influenza. Secondo il rapporto infatti, sono stati raggiunti i 4,2 casi per 1000 assistiti nella settimana che va dall'8 al 14 novembre. Il valore dell'incidenza è dunque più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo della stagione 2019, l'ultima pre-pandemia. Un altro dato significativo riguarda i soggetti colpiti. Ad ammalarsi sono infatti soprattutto i bambini al di sotto dei cinque anni.

Il rapporto si riferisce ai dati riportati da 853 medici sentinella distribuiti sul territorio nazionale. Nell'ultima settimana, in totale sono stati segnalati 246 mila casi di influenza; 811 mila dall'inizio della stagione. Si conferma il trend che si era intravisto nelle rilevazioni precedenti per quel che concerne le fasce di età più colpite: nei bambini al di sotto dei 5 anni l'incidenza è pari a 17,87 casi per mille assistiti, in quella 5-14 anni 4,47, tra i 15 e i 64 anni è 3,63 casi per mille e ultra-sessantacinquenni si scende 65 anni a 2,07 casi per mille assistiti. Al momento non tutte le Regioni hanno attivato la sorveglianza. Tra le Regioni che hanno inviato i dati, il Piemonte ha tassi di incidenza più alti con 6,29 casi per mille assistiti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 18:29

