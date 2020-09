di Mauro Evangelisti

record negativo della Sicilia

Nel 15,1 per cento degli smartphone della provincia autonoma diè stata installata l'app di Immuni che aiuta a tracciare i casi di contagio di. Al secondo posto c'è l'Emilia-Romagna (13,3 per cento). Come prevedibile, nel nord - dunque nelle aree che sono state maggiormente colpite dai contagi e dalle morti per Covid -, l'app ha raggiunto un numero più alto di smartphone rispetto al sud, ma a sorpresa la Lombardia , che pure ha avuto oltre centomila casi totali di positività, ha una percentuale non molto elevata di utilizzo, al 10,8 per cento, stesso discorso per il Veneto (10,7) e il Piemonte (9,4)., con una diffusione dello strumento di prevenzione dell'epidemia superiore a quella della Lombardia: 11,5 per cento. Nel Sud si oscilla tra il 9 e il 6 per cento, con il, al 5,4 per cento. A livello nazionale la media è del 9,9 per cento, molto lontana dagli obiettivi che erano stati previsti.L'app Immuni, con la garanzia della privacy e in forma anonima, ci avverte se siamo entrati in contatti con una persona successivamente risultata positiva.