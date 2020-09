tamponi in meno (104.387 contro 107.269). Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 308.104. Nessuna regione fa segnare zero casi. una cinquantina meno di ieri ma con circa tremilain meno (104.387 contro 107.269). Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 308.104. Nessuna regione fa segnare zero casi.

Covid Italia: Campania, Lombardia e Lazio in testa

Campania, 274 casi e un morto

Ancora in crescita la curva dei contagi da Covid in Campania. I nuovi positivi ieri sono stati 274 su 6.104, mentre il giorno prima si erano rilevati 253 positivi su 7.579 tamponi. Nei dati aggiornati alla mezzanotte scorsa anche 50 guariti e una nuova vittima: il totale dei deceduti sale a 460.

Lombardia, 256 casi e 4 morti

Con 19.137 tamponi effettuati, sono 256 i nuovi positivi registrati oggi in Lombardia, una percentuale quindi dell'1,36%. Resta stabile a 30 il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre sale a 312 quello dei ricoverati negli altri reparti (+12). Sono quattro i decessi registrati per un totale complessivo di 16.941. Per quanto riguarda le Province, 92 positivi sono stati identificati a Milano (di cui 57 a Milano città), 41 a Varese, 27 a Brescia, 26 a Monza, 25 a Bergamo, 10 a Como, 9 a Mantova, 7 a Cremona, 6 a Lodi, 5 a Pavia, 4 a Lecco e 3 a Sondrio.

Lazio, 219 casi e 2 morti

Covid Lazio, 219 nuovi casi (129 a Roma). D'Amato: "Rispettare regole o mascherina sarà obbligatoria" Mantenere alta l'attenzione, la gran parte dei casi in ambito conviviale ed extra scolastico. Se non si rispettano le regole inevitabili altre misure di contenimento come l'obbligo di Coronavirus. Su circa 10 mila tamponi oggi nel mascherine sempre", avverte l'assessore regionale Lazio si registrano 219 casi di questi 129 sono a Roma e due i decessi.

Veneto, 216

Nuova impennata dei casi di Coronavirus in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono 216 i nuovi contagi, per un totale che sale a 26.814. Lo afferma il bollettino della Regione. Stabile invece il numero delle vittime, 2.173. Preoccupa però la netta ripresa dei contagi, oltre 400 in due giorni. Con la scoperta degli ultimi focali si espande naturalmente il numero delle persone poste in isolamento fiduciario, 9.314 (+263), dei quali 2.324 positivi al tampone. Lievi incrementi infine nei numeri dei ricoverati: sono 200 (+8) quelli nei reparti non critici, 26 (+2) quelli in terapia intensiva.

Toscana, 110 casi e un morto

Sono 110 i nuovi positivi Covid oggi in Toscana, (61 identificati in corso di tracciamento per sospetto diagnostico, altri 49 da attività di screening), dove si registra il decesso di un uomo di 88 anni in provincia di Massa Carrara. Dall'inizio dell'epidemia nella regione si contano 14.465 casi di positività e 1.157 decessi. Gli attualmente positivi 3.327, in aumento del 2% rispetto a ieri e 9.981 i guariti. I ricoverati nei posti letto Covid sono 108 (-3 rispetto a ieri) e 24 di questi in terapia intensiva (stabili). L'età media dei nuovi positivi è di 42 anni (il 15% ha meno di 20 anni, il 28% tra 20 e 39 anni, il 38% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico e il 20% pauci-sintomatico. Quattro casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. Il 41% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Sono 3.219 le persone positive in isolamento a casa (+69), altre 6.342 (+442 nelle ultime 24 ore) sono anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

Sicilia, 110

Sono 110 i nuovi positivi al Covid 19 oggi in Sicilia, su un totale 6576 casi, e nessun decesso. Nelle ultime 24 ore nell'isola sono stati eseguiti 5558 tamponi. I dati sono forniti nel bollettino del Ministero della Salute. Il totale delle persone attualmente positive è 2583 e nella giornata di oggi ci sono stati 57 dimessi.

Piemonte, 107 casi e un morto

Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione. Il totale sale quindi 4.160 deceduti risultati positivi al virus, 681 Alessandria, 256 Asti, 209 Biella, 401 Cuneo, 376 Novara, 1839 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. Sono 34.906(+107 rispetto a ieri, di cui 65 asintomatici e dei 107, 19 screening, 56 contatti di caso, 34 con indagine in corso, 8 importati) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, 4338 Alessandria, 1959 Asti, 1124 Biella, 3380 Cuneo, 3266 Novara, 17.461 Torino, 1663 Vercelli, 1210 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 295 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 210 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 10 (+1 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 164 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2389.I tamponi diagnostici finora processati sono 700.349, di cui 388.783 risultati negativi.

Emilia Romagna, 99

Sono 99 i nuovi casi di coronavirus, di cui 54 asintomatici, in Emilia-Romagna rilevati su oltre 10mila tamponi e ltre 2.700 test sierologici. Nelle ultime 24 ore in regione non si registra nessun decesso. L'età media dei nuovi casi è di circa 44 anni. Sono 16 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero e tre dalle altre regioni. Il maggior numero di contagi si registra nelle province di Bologna (19), Piacenza (12), Parma (13), Modena (19), Ferrara (16). Cala (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva, che in tutto sono 17.Sono 200 (+11) i ricoverati negli altri reparti Covid.

Liguria, 97

La Liguria registra 97 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore.

La Spezia è da lockdown: la Svizzera mette la Liguria nella lista rossa del virus Nell'andamento della curva epidemica a preoccupare gli esperti non è più soltanto la . Come emerge dai dati elaborati dalla Fondazione Hume, è in particolare La Spezia la città italiana che rischia di innescare un focolaio difficile da spegnere.

Sardegna, 63

Sono 3.591 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 63 nuovi casi, 46 rilevati attraverso attività di screening e 17 da sospetto diagnostico, mentre resta invariato il numero delle vittime, in tutto 148. In totale sono stati eseguiti 182.014 tamponi, con un incremento di 1.904 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 109 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (tre in meno rispetto al dato di ieri), mentre sono 18 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.709. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.600 (+11) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 3.591 casi positivi complessivamente accertati, 571 (+6) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 354 (+7) nel Sud Sardegna, 272 (+5) a Oristano, 421 (+19) a Nuoro, 1.973 (+26) a Sassari.

Puglia, 51 casi e 2 morti

Tre morti e 51 nuovi casi positivi sono stati registrati in Puglia oggi sabato 26 settembre, dopo l'esame di 3.514 test per l'infezione da Covid-19. I decessi sono 2 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Taranto. I casi positivi sono 27 in provincia di Bari, 5 nella provincia Bat, 2 nel Brindisino, 9 nel Foggiano, 6 nel Leccese, 2 nel Tarantino. Dall'inizio dell'emergenza, sono stati effettuati 396.426 test e sono 4.518 i pazienti guariti; è di 7.445 il totale dei casi Covid rilevati in Puglia e 2.337 sono i casi attualmente positivi.

Marche, 26

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono 26 i nuovi casi di contagio rilevati con i tamponi nel percorso «nuove diagnosi»: 16 in provincia di Ascoli Piceno, cinque in provincia di Ancona, tre in provincia di Pesaro Urbino e due in provincia di Macerata. Nell'ultima giornata, comunica il Gores, sono stati testati 1.578 tamponi: 933 nel percorso nuove diagnosi e 645 nel percorso guariti. I casi di contagio comprendono tre contatti stretti di casi positivi, sette casi in ambito domestico, 13 soggetti sintomatici, un caso rilevato dallo screening in ambito lavorativo e due casi in fase di verifica.

Calabria, 15

Crescono ancora le positività in Calabria dove il numero delle vittime ha raggiunto quota 100 con i due decessi registrati a poche ore di distanza l'uno dall'altro nell'ospedale di Cosenza. Nelle ultime 24 ore, con 1.764 tamponi, sono stati accertati 15 positivi che portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.921 su 193.439 test eseguiti. I casi attivi sono 513 (+5), per effetto di otto nuove guarigioni - il totale è 1.308 - e delle due vittime, due anziani della provincia di Cosenza. Le persone ricoverate in rianimazione sono 2 e 30 quelle nei reparti di malattie infettive, mentre 481 sono in isolamento domiciliare. Lo riferisce il bollettino della Regione. Territorialmente, i casi positivi da inizio pandemia sono a: Catanzaro 10 in reparto; 2 in terapia intensiva; 67 in isolamento domiciliare; 198 guariti; 33 deceduti. Cosenza 11 in reparto; 119 in isolamento domiciliare; 482 guariti; 36 deceduti. Reggio Calabria 7 in reparto; 98 in isolamento domiciliare; 330 guariti; 19 deceduti. Crotone 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 2 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero 251. A Cosenza oggi si registrano sette nuovi casi, quattro con indagine epidemiologica in corso, un contatto di caso noto, due positivi al test sierologico, di cui un'insegnante. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2019.

Valle d'Aosta, 11

Undici nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, a fronte di 152 tamponi eseguiti. Dieci sono stati identificati dal sospetto diagnostico, uno da attività di screening. I dati emergono dal bollettino quotidiano sui casi di Covid-19 diffuso dal ministero della Salute. Restano tre le persone ricoverate con sintomi all'ospedale Parini, mentre salgono a 63 quelle poste in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia i guariti rimangono 1.807 e i casi totali aumentano a 1.299.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Settembre 2020, 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La situazioneinin base aldel. I nuoviregistrati nelle ultime 24 ore sono 1.869. I morti sono 17 e portano la conta totale dei decessi da inizio pandemia a 35.818. I nuovi postitivi sonoMaglia nera per numero di contagi nelle ultime 24 ore è la Campania, con 274 nuovi positivi. Segue la Lombardia, con 256, e il Lazio (219). Subito dopo arriva il Veneto, con 216 casi in 24 ore.Nel Lazio si registrano 219 casi di questi 129 sono a Roma e due i decessi.