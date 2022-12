Covid e influenza, le “regole” di Bassetti per il cenone di Capodanno: serve il tampone? «Basta giocare all'allegro virologo: buttiamo via i soldi»

Il Natale molti italiani lo hanno passato a letto, a causa dell'influenza Australiana e del Coronavirus. E per di Capodanno 2023? Anche il cenone è a rischio per il Covid e l'influenza? Se sono raffreddato devo fare un tampone, devo usare la mascherina? Se da una parte il picco dell’influenza sembra sia stato raggiunto, dall’altro ora la preoccupazione è che il Covid in particolare possa rialzare la testa dopo i primi pranzi e cenoni natalizi. Così in molti potrebbero optare per fare un tampone, ma è utile? A rispondere alle domande che milioni di italiani si stanno facendo è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico “San Martino” di Genova, ospite della trasmissione “Mattino Cinque News”. «Ormai ci siamo vaccinati e sappiamo per il Covid e per l’influenza di essere protetti dalle forme più impegnative, ossia quelle che fanno finire in ospedale. Dopodiché, se hai raffreddore, mal di gola e febbre e devi comunque andare al cenone, vacci con una mascherina. In questo modo tuteli gli altri».

Capodanno, necessario il tampone per il cenone?

E quest'anno per riunirsi è consigliabile il "tampone per tutti"? «Non vedrei bene un cenone a cui partecipano tutti con la mascherina, perché finiremmo per scadere nel ridicolo. Fare il tampone tutti? Per fare cosa? Per giocare all’allegro virologo? Io eviterei. Con Omicron e Cerberus fino al 60% dei tamponi può essere negativo. Attenzione, quindi, perché buttiamo via anche dei soldi. Usciamo dalla logica in cui tutti hanno fatto i dottori, sapendo che il virus del Covid è in picchiata da noi, mentre quello dell’influenza sta decollando. Dobbiamo vivere tutto con un po’ più di tranquillità». Una serie di consigli che sembrano delle "non regole" per cercare di riportare tranquillità tra le persone.

Covid e influenza, come distinguerle

Anche perché secondo quanto riporta Bassetti mentre lo scorso anno il Covid era il re dei virus in questa fine 2022 «è in minoranza rispetto agli altri virus. Oggi ci sono altri microrganismi che non vengono intercettati dal tampone anti-Covid, ovviamente, dunque farlo per un po’ di raffreddore è inutile». Infine, il virologo ha voluto ricordare che esistono regole che «in questi due anni e mezzo avremo dovuto imparare» e che dobbiamo continuare a rispettare: indossare la mascherina in caso di sintomi o di contatti con persone fragili, lavare le mani con accuratezza.

