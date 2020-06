Virus, Speranza: «Giorni peggiori nostra vita, siamo ancora nella battaglia»

«Noi siamo ancora dentro questa battaglia, la partita è ancora in campo, guai a pensare che sia già vinta». Lo ha detto il ministro della Salute, Speranza , durante il suo discorso di ringraziamento a medici e infermieri. «Una delle chiavi è ascoltare la memoria - ha aggiunto -. Il Paese spesso dimentica velocemente. Le immagini di quelle giornate dovremmo condividerle, voi potete raccontare che abbiamo affrontato un nemico difficilissimo. Come ha detto papa Francesco non dobbiamo disperdere questa lezione».