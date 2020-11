Nuovi casi (29.907) e morti (208) in calo, rapporto positivi-tamponi al 16,3%

Covid, il bollettino di oggi 1 novembre 2020 con i numeri di contagi e morti . Diminuiscono i contagi per Covid in Italia, sono 29.907 (ieri 31.758), secondo il bollettino del ministero della Salute, ma a fronte di oltre 30 mila tamponi in meno (183.457 contro i 215.886 di ieri); l'incremento delle vittime è di 208 in 24 ore, anch'esse in calo (ieri 297). I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 96 unità in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, portando il totale delle persone in rianimazione a 1.939. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 936, per un numero complessivo di 18.902. Entrambi i dati sono sostanzialmente stabili rispetto a ieri. Nuovo massimo per il rapporto positivi-tamponi: nelle ultime 24 ore la percentuale è arrivata al 16,3%. Il precedente record si era registrato ieri al 14,7%.

Tra le Regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati dal coronavirus individuati domina sempre la Lombardia con 8.607, poi Campania 3.860, Toscana 2.379, Lazio 2.351, Veneto 2.300, Piemonte 2.024, Emilia Romagna 1.758. Segue la Sicilia, arrivata a 1.095 casi in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

I dati nel Lazio. «Su circa 23 mila tamponi oggi nel Lazio (-1.825) si registrano 2.351 casi positivi (+62), 19 i decessi (-3) e 108 i guariti. Sale il rapporto tra positivi e i tamponi (10%), il dato tiene conto del calo dei tamponi nel fine settimana. Roma torna sotto i mille casi, crescono le province, dove si registrano 811 casi e sono quattro i decessi nelle ultime 24h». È quanto fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. «Prosegue l'attività di riconversione della rete ospedaliera - aggiunge - va assolutamente potenziata l'assistenza domiciliare da parte dei medici di medicina generale (Mmg). A questo scopo è stata creata nuova funzione assistenziale Covid-Adi (assistenza domiciliare integrata Covid) ed è partita la manifestazione di interesse rivolta ai Mmg. La strada deve essere necessariamente quella dell'assistenza domiciliare consentendo ai medici di medicina generale di fare anche i tamponi rapidi a domicilio».

I dati nelle regioni

Questi gli aggiornamenti sul contagio da Covid-19 nelle principali regioni italiane.

I dati in Veneto

Continuano a crescere i casi di Covid-19 in Veneto, che oggi registra 2.300 contagi più di ieri, per un totale di 59.253 infetti dall'inizio dell'emergenza. Lo riferisce il bollettino della Regione. Pesante anche il bilancio dei morti, con altre 17 vittime, che portano il dato complessivo a 2.418. La nuova ondata del virus si ripercuote nei numeri in costante crescita degli ospedali, in particolare delle terapie intensive, dove ora si trovano 132 malati (+5). I ricoverati con Covid nei reparti non critici sono 832. I soggetti attualmente positivi sono 31.414 (+2.235).

I dati in Emilia Romagna

Calano rispetto a ieri i nuovi positivi al Covid in Emilia-Romagna, ma diminuisce anche il numero di tamponi. Rispetto a ieri i casi sono 1.758 in più, scoperti con 12.039 tamponi: la percentuale di positivi su tamponi è 14,6%. Dei nuovi contagiati, sono 902 gli asintomatici, e l'età media dei nuovi positivi di oggi è 43,4 anni. La situazione nelle province vede Bologna con 526 nuovi casi, poi Modena (321), Reggio Emilia (282), Parma (136), Piacenza (116), Ferrara (86), Ravenna (85) e Rimini (68). Seguono Forlì (49), Cesena (46) e Imola (43). I casi attivi sono 24.917 (+1.706), di cui 23.518 (+1.655) in isolamento a casa, il 94%. Si registrano 16 nuovi decessi, tra i 68 e i 96 anni, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 132 (+7) e quelli negli altri reparti Covid 1.267 (+44). Le persone complessivamente guarite salgono a 28.033 (+36)

I dati in Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 403 nuovi contagi da coronavirus, a fronte di 3.740 tamponi eseguiti, ed è stato registrato un decesso. Lo ha comunicato il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 11.244, di cui: 3.773 a Trieste, 4.138 a Udine, 2.040 a Pordenone e 1.173 a Gorizia, alle quali si aggiungono 120 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 5.440. Salgono a 38 (due in più rispetto a ieri) i pazienti in cura in terapia intensiva e a 180 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 398, con la seguente suddivisione territoriale: 208 a Trieste, 92 a Udine, 87 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.406, i clinicamente guariti 64 e le persone in isolamento 5.158.

I dati in Campania

Sono 3.860 i nuovi positivi al virus Covid-19 in Campania, di cui 3688 asintomatici e 174 sintomatici, su : 21.785 tamponi eseguiti. Ieri i positivi erano stati 3.669 Lo comunica L' Unità di crisi regionale . Il totale dei positivi nella Regione sale a 59.600, il totale dei tamponi: eseguiti è di 980.619 Tre i deceduti tra il 28 ed il 31 ottobre, il Totale dei deceduti sale a 676 I guariti sono 409, ed il totale dei guariti è : 11.746 La disponibilità aggiornata di posti letto su base regionale è la seguente: -Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 580 -Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227 -Posti letto di terapia intensiva occupati: 170 - Posti letto di degenza attivabili: 1.500 - Posti letto di degenza occupati: 1.416

I dati in Abruzzo

Aumentano rapidamente gli attualmente positivi al coronavirus in Abruzzo e, di conseguenza, cresce il numero delle persone ricoverate. Con i 489 nuovi casi odierni, le persone al momento malate arrivano a quota 6.633: di queste, 413 (+13) sono in ospedale. In particolare, 381 (+10) sono in terapia non intensiva e 32 (+3) in terapia intensiva. Gli altri 6.210 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.854 (+55).

I dati in Umbria

Sono numeri tutti in crescita nei principali indicatori quelli giornalieri relativi all'epidemia di Covid in Umbria che emergono dal bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore è stato infatti registrato un nuovo record di positivi, 768, 10.947 totali, con 3.489 tamponi analizzati, 302.117. I nuovi morti per il coronavirus sono stati nove, 135 totali, con 103 guariti, 3.597, con gli attualmente positivi passati 6.559 a 7.215. In crescita anche i ricoverati: da 320 a 341 e da 43 a 46 in terapia intensiva.

I dati in Sicilia

Sono 1.095 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.547 tamponi effettuati; 16 i decessi, che portano il totale a 518. Con i nuovi casi salgono così a 15.324 gli attuali positivi. Di questi 1.131 sono i ricoverati: 999 in regime ordinario e 132 in terapia intensiva con un incremento di dieci ricoveri. I guariti sono 197. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: 277 in più a Palermo, Catania 316, Messina 106, Trapani 10, Ragusa 82, Siracusa 100, Agrigento 110, Enna 49, Caltanissetta 45.

I dati in Puglia

Calano i positivi in Puglia, dove da venerdì 30 ottobre le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado sono chiuse e adotteranno la didattica a distanza. Su 6533 test per l'infezione da Covid-19, i casi positivi sono stati 680, in diminuzione rispetto ai 762 di ieri (su 6.279 test) e ai 791 di venerdì (su 5.591 tamponi). Oggi sono stati registrati 8 decessi: 3 in provincia di Bari, uno in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. I nuovi casi positivi sono così distribuiti: 150 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 127 nella provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), 227 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione. Sono 12.302 i casi attualmente positivi: i ricoverati sono 764, gli altri sono in trattamento domiciliare.

