Vincenzo De Luca, gli spostano la sedia e il governatore cade a terra durante il brindisi di fine anno

di Cristina Siciliano

Un brindisi di fine anno particolare quello a Palazzo Santa Lucia di Napoli dove il governatore Vincenzo De Luca è stato protagonista di un incidente legato allo spostamento di una sedia. Il momento è stato ripreso da un video ed è subito diventato virale sulle chat Whatsapp. In sintesi: Il governatore si è alzato per brindare, un inserviente ha spostato la sedia, ma De Luca non si è accorto di nulla ed è caduto per terra, come nelle migliori gag comiche.

La caduta

Fortunatamente, gli astanti si sono affrettati a soccorrerlo. Fortunatamente, a quanto pare l'incidente non ha lasciato nessuna conseguenza significativa. Il commento rassicurante del governatore ha tranquillizzato i presenti. Anzi, quando si è rialzato, ironicamente il governatore De Luca ha esclamato: «Questa è la seccia che mi mandano». Impossibile non notare come De Luca si sia rialzato velocemente con un sorriso sulle labbra continuando a scherzare con il pubblico e proseguendo poi la cerimonia come se nulla fosse.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Dicembre 2023, 19:05

