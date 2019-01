Gambiano ruba: arrestato, prende i carabinieri a calci e pugni. Salvini: «Questa è l'integrazione?»



Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto ai presidenti provinciali: Firmato il decreto interministeriale che destina a 76 province italiane 250 milioni di euro, dal 2019 al 2033, per la manutenzione di scuole e strade. In Veneto 23.115.193 milioni di euro per 6 Province. A Belluno (1,20 milioni), a Padova (2,49 milioni), a Rovigo (1,97 milioni), a Treviso (9,88 milioni), a Verona (5,32 milioni) ed a Vicenza (2,24 milioni).Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto ai presidenti provinciali:

Le risorse sono state ripartite sulla base delle indicazioni dell’Upi: un segno tangibile dell’attenzione che il governo intende rivolgere a tutte le amministrazioni provinciali. La tutela delle comunità locali e la ripresa economica rappresentano una priorità: non a caso questo fondo segue l’erogazione di circa 400 milioni per i Comuni fino a 20mila abitanti

.

Con la recente legge di bilancio sono stati alleggeriti e semplificati quei vincoli finanziari che, negli anni passati, per perseguire gli obiettivi del patto di stabilità interno prima e del pareggio di bilancio poi, hanno limitato per molti enti virtuosi il legittimo utilizzo delle proprie risorse, con regole sovente non comprensibili e condivisibili. Possiamo e dobbiamo fare di più. Ma siamo convinti di aver inaugurato una nuova fase nel rapporto tra governo e comunità locali





ZAIA: GRAZIE A GOVERNO E SALVINI «L'aria sta velocemente cambiando e del cambiamento fa parte anche una nuova e positiva attenzione ai territori da parte del livello nazionale

. Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in relazione alla lettera con la quale il Viminale ha comunicato ai Presidenti delle Province italiane che è stato firmato il decreto interministeriale che destina 250 milioni di euro per la manutenzione di scuole e strade.

Dopo i 33 milioni assegnati pochi giorni fa ai Comuni veneti con meno di ventimila abitanti, oggi la buona notizia che oltre 23 milioni di euro da destinare alla manutenzione di scuole e strade arriveranno per le nostre Province. Ringrazio il Governo e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sono segnali significativi, che danno fiducia».



In Veneto si tratta di 23 milioni 115 mila 193 euro per sei Province: a Belluno vanno 1,20 milioni, a Padova 2,49 milioni, a Rovigo 1,97 milioni, a Treviso 9,88 milioni, a Verona 5,32 milioni, a Vicenza 2,24 milioni. «Dopo anni nei quali il patto di stabilità ha penalizzato i moltissimi Enti virtuosi veneti, impedendo loro l'uso legittimo dei fondi che avevano a disposizione - aggiunge Zaia - con questi finanziamenti è stato dato un grande segnale di svolta in termini di considerazione e attenzione ai territori». «Gli Enti locali - conclude il Governatore - sono i primi 'terminali' del nostro assetto istituzionale. Quelli virtuosi, come i Veneti, meritavano finanziamenti che si tradurranno in servizi attesi dai cittadini come la messa in sicurezza di strada e scuole. Molto bene. Avanti così».

