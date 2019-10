Elezioni regionali in Umbria: seggi aperti dalle 7, si chiude alle 23. Salvini sfida il Governo

per eleggere il Presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l'Assemblea legislativa regionale della undicesima legislatura (2019-2024). Lo spoglio dei voti inizierrà subito dopo la chiusura dei seggi: nella notte si sapranno i risultati.: Vincenzo Bianconi (Pd, M5s, Bianconi per l' Umbria; Europa Verde; Sinistra Civica Verde); Donatella Tesei (Fratelli d'Italia; Umbria Civica Tesei Presidente; Lega Salvini Umbria; Forza Italia Berlusconi per Tesei ; Tesei Presidente per l' Umbria); Emiliano Camuzzi (Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano); Martina Carletti (Riconquistare l'Italia); Claudio Ricci (Proposta Umbria con Ricci, Italia Civica Ricci e Ricci presidente); Rossano Rubicondi (Partito Comunista); Giuseppe Cirillo (Partito delle buone maniere); Antonio Pappalardo (Gilet Arancioni).sono 521.960 in provincia di Perugia, dei quali 252.883 uomini e 269.077 donne, e 181.635 in quella di Terni, dei quali 87.327 uomini e 94.308 donne. Rispetto alle precedenti elezioni regionali del 31 maggio 2015, il numero degli elettori è in calo: nel 2015 erano 705.819, dei quali 521.764 in provincia di Perugia e 184.055 in provincia di Terni. I seggi elettorali, come fa sapere la Regione, sono 1005, dei quali 710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni. Nel 2015 erano 1012, di cui 716 in provincia di Perugia e 296 in quella di Terni.