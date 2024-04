Soumahoro, la proposta di legge del deputato: «Un giorno di festa per la fine del Ramadan. L'Italia è cambiata »

di Redazione Web

Aboubakar Soumahoro propone di istituire un giorno di festa nazionale per la fine del Ramadan, il digiuno sacro dei musulmani che, quest'anno si è concluso il 9 aprile. Il deputato, eletto con Alleanza Verdi e Sinistra e passato poi al gruppo misto dopo le indagini che hanno colpito la cooperativa gestita dalla moglie e dalla suocera, ha pubblicato un post sui social proponendo la sua idea: «Vorrei augurare dal profondo del cuore Eid Al Fitr Mubarak (Buona festa) a tutte le sorelle e a tutti i fratelli musulmani in Italia e nel mondo», scrive il deputato.

La proposta di Soumahoro

«Colgo l'occasione per comunicare che ho presentato una proposta di legge per rendere festivo il giorno dopo la fine del Ramadan, la festa di Eid Al Fit. Oltre a rispettare i principi della laicità dello Stato e della pluralità religiosa previsti dalla Costituzione - spiega il Soumahoro nel suo post - credo che questo sia un modo concreto per riconoscere, aggiornare, adattare e armonizzare le leggi del nostro Paese con la realtà attuale e rinnovata».

«L'Italia è cambiata - dice ancora il parlamentare - arricchendosi di pluralità, anche dal punto di vista religioso.

