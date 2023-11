Soumahoro, l'inchiesta di Striscia la Notizia sui fondi elettorali: oscurati i donatori della sua campagna

di Cristina Siciliano

Da paladino dei migranti è finito al centro di uno scandalo legato alle cooperative che si occupano di accoglienza, strutture gestite dalla suocera e dalla moglie. Questa è la tempesta che ha colpito Aboubakar Soumahoro, il sindacalista di origine ivoriane deputato eletto con l’alleanza Verdi-Sinistra nelle elezioni politiche dello scorso 25 settembre. E proprio questa sera, lunedì 6 novembre, a Striscia la Notizia su Canale 5 torna Alessio Giannone, in arte Pinuccio con l’inchiesta sul caso Soumahoro, dopo che la Corte d’Appello di Bologna ha chiesto alla Camera dei deputati di far decadere dal seggio il parlamentare eletto a settembre del 2022 nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra in uno dei collegi proporzionali dell’Emilia-Romagna. «Richiesta motivata da presunte irregolarità nella rendicontazione di 12.000 euro di fondi pubblici ricevuti in campagna elettorale», ricorda una nota del programma.

L'inchiesta

Alessio Giannone, l’inviato di Striscia la Notizia, che si è occupato per mesi delle «incongruenze nelle raccolte fondi dell’ex sindacalista dei braccianti», ha ricordato che: «A marzo, dopo che Soumahoro era già stato eletto, fosse ancora possibile versare soldi sulla piattaforma Politically per la sua campagna elettorale (ormai chiusa) - si è chiesto il programma -.

