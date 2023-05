Matteo Salvini, il tweet (cancellato) scatena le polemiche: «Il mio cuore per chi lotta nel fango. Il Milan non merita un pensiero»

di Redazione Web

Matteo Salvini scatena le polemiche. Nella tarda serata di ieri, martedì 16 maggio, sul suo profilo Twitter spunta un tweet che sta facendo discutere. Poche righe dedicata agli alluvionati dell'Emilia Romagna e al suo Milan, uscito sconfitto dalla doppia sfida con l'Inter per l'accesso alla finale di Champions League. Parole che, sebbene siano state cancellate pochi minuti dopo, non sono sfuggite al mondo del web che commenta duramente.

Nubifragi e partite di calcio sullo stesso piano.

Il più fedele dei selfie non è una foto ma un tweet cancellato. #Salvini — Marianna Aprile (@mariannaaprile) May 17, 2023

Matteo Salvini, il tweet cancellato scatena le polemiche

«Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango.

L'accostamento tra la tragedia in corso che stanno vivendo i cittadini in Emilia Romagna, fragellata dal maltempo come le Marche e la Toscana, e la partita di calcio tra Milan e Inter non è andata giù agli utenti di Twitter o, quantomento, è apparsa fuoriluogo a molti.

Su Twitter, i più attenti, hanno pubblicato il tweet di Salvini che, scatenate le critiche, ha deciso di rimuovere quanto scritto. Ma in rete e sui social quel breve testo rimane. Gli screenshot degli utenti sono rimasti e i social sono pieni del suo "pensiero".

Dopo la bruciante sconfitta della sua squadra, da tifoso sfegatato, Salvini è rimasto scottato dal commento a caldo. Un commento postato sui social che gli italiani del web non sembrano perdonargli visto che, poche ore prima, aveva dedicato un tweet molto partecipato alla situazione dell'Emilia Romagna, esprimendo vicinanza a tutti i cittadini delle zone colpite da forti piogge e temporali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 08:31

