Premier albanese e il meme sui turisti italiani: «Come i migranti del 1991»

Il premier albanese Edi Rama ha ironizzato sui social il caro-prezzi che costringe gli italiani ad andare in vacanza verso mete più economiche. Pubblicando un collage che metteva a paragone il 1991 e i giorni nostri, il premier ha ripreso, con la foto a sinistra, la nave Vlora con 20mila migranti albanesi verso l'Italia di 30 anni fa; la seconda a destra, il tutto esaurito sui traghetti per l'Albania dei turisti italiani in partenza per le vacanze nel suo Paese.

Se la Storia si ripete, in questo caso si è ribaltata e secodo Rama, non abbiamo ancora visto niente.

Il meme del premier su Instagram

«E aspetta aspetta, non hai ancora visto niente», ha scritto il premier albaese su Instagram. Rama ha voluto sottolineare l'edoso alla luce del caro-vacanze che in Italia e in Puglia soprattutto ha fatto sì che quattro italiani su dieci restassero a casa per le ferie.

Proprio ieri, poi, ricorreva il 32esimo anniversario dell'arrivo a Bari, nel 1991, della prima nave dall'Albania, la Vlora appunto, con circa 20 mila migranti albanesi a bordo. Il mercantile proveniente da Cuba stava per fare tappa a Durazzo con un carico di zucchero di canna quando la folla in porto lo costrinse a dirigersi in Puglia. Seguirono aspre polemiche sull'accoglienza dei migranti.

Il caro-prezzi

Oggi sono gli italiani a scappare dai prezzi elevatissimi che hanno visto protagonisti negli scorsi giorni 2 euro di coperto o di un piatto aggiunto.

