Partito Gay, ​in campo per le elezioni amministrative: domani presentati i candidati per Milano

Venerdì 14 maggio, alle ore 11.30 il Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale – movimento nato nel novembre del 2019 con l’obiettivo di tutelare i diritti di tutti e tutte, a partire dalla comunità LGBT+ – dopo la presentazione del nostro candidato a Sindaco di Torino avvenuta nelle scorse settimane, presenteremo i candidati e le candidate alla la lista ed a sindaco di Milano delle prossime elezioni. In chiusura verrà presentata la campagna del partito, ideata in occasione del 17 maggio, Giornata Mondiale contro l’Omotransfobia.

«Con le prime liste ed i primi candidati – dichiara Fabrizio Marrazzo portavoce Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale – dimostriamo la concretezza del nostro progetto che sta raccogliendo molto entusiasmo in tutta Italia. I nostri candidati e le nostre candidate daranno voce e forza alle persone LGBT+ per diventare insieme protagonisti della ripresa. Per il 17 maggio Giornata Mondiale contro l’Omotransfobia saremo in molte piazze italiane con la nostra campagna per tutelare i diritti della nostra comunità».

La conferenza stampa sarà visibile sulla nostra pagina facebook : https://www.facebook.com/gayofficialita/posts/293919152274929

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA