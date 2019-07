«La nave dei centri sociali, che a quest'ora sarebbe già arrivata a Malta che aveva dato la disponibilità di un porto sicuro, infrange la legge, ignora i divieti ed entra in acque italiane. Le Forze dell'ordine sono pronte ad intervenire, vediamo se anche in questo caso la 'giustizià tollererà l'illegalità: in un Paese normale arresti e sequestro della nave sarebbero immediati. Questi non sono 'salvatorì, questi sono complici dei trafficanti di esseri umani». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Situazione simile per la nave Sea Eye Alan Kurdi , alla quale una motovedetta della Guardia di Finanza ha notificato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane. Lo si apprende da fonti del Viminale. «Abbiamo urgentemente bisogno di un porto sicuro». Lo scrive in un tweet Sea Eye. «Stiamo aspettando in acque internazionali al largo dell'isola di Lampedusa - sottolinea - La guardia di finanza è venuta di persona per consegnare il decreto di Salvini: il porto è chiuso».