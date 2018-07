«Abolire il reato di tortura che impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro». Giorgia Meloni twitta la sintesi di una proposta di legge di Fdi. E scoppia la polemica. La frase fa scalpore sui social: «Quindi il loro 'lavoro' è torturare?», domandano diversi utenti, mentre la cantante Fiorella Mannoia si dice «certa che anche le forze dell'ordine trovino l'affermazione offensiva. Insorge la sinistra:

Roba da matti. O, semplicemente, da fascisti

, attacca da LeU Nicola Fratoianni. Ma Meloni in un secondo tweet con allegato un video - il primo sparisce - precisa che la proposta è

modificare

il reato

così com'è codificato oggi

.



L'iniziativa viene presentata in mattinata da Fratelli d'Italia ed è articolata in due proposte di legge: una per aumentare le pene a chi aggredisce un pubblico ufficiale e

garantire la punibilità elevando la pena

; la seconda per modificare il reato di tortura, a lungo dibattuto in Italia e introdotto nella scorsa legislatura.

Gli uomini e le donne in divisa - spiega Meloni - devono poter svolgere il loro lavoro in sicurezza e con dignità

.

Fratelli d'Italia ha presentato due proposte di legge per aumentare le pene a chi aggredisce un pubblico ufficiale e per modificare il reato di #tortura che, così com'è codificato oggi, impedisce alle forze dell'ordine di svolgere il proprio lavoro. Difendiamo chi ci difende! pic.twitter.com/pdzwOLGM2G — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 12 luglio 2018



Con l'introduzione del reato

gli agenti sono stati mortificati

e non sono stati messi in condizione di svolgere il loro lavoro perché basta un

insulto - afferma - per rischiare pene fino a 12 anni

. Fdi punta dunque a trasformare il reato in una

circostanza aggravante

, perché così come è previsto

è sproporzionato

. Ma dire che la nuova legge impedisca agli agenti di

fare il loro lavoro

, come twitta Meloni,

è offensivo e irricevibile

, secondo il presidente del Pd Matteo Orfini.

Ormai stiamo scavando. Sono certa che anche le forze dell’ordine trovino questa affermazione offensiva. https://t.co/RRsMNqHyRm — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) 12 luglio 2018

Semmai il tema è come rafforzare quella legge per renderla più efficace nell'evitare abusi

.

Qualsiasi tentativo di sfiorare il reato di tortura, per cancellarlo, sarà contrastato con tutta la nostra determinazione

, afferma la segretaria di Possibile Valeria Brignone. È il tentativo di introdurre il

modello Egitto

, denuncia il segretario del Prc Maurizio Acerbo.