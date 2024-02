Meloni, un dizionario di Hello Kitty regalato dal premier Kishida: «È per mia figlia, spero studi il giapponese a differenza mia»

di Redazione web

Giorgia Meloni è a Tokyo per un bilaterale con il premier giapponese Kishida. Tra le altre cose, il presidente del Consiglio ha parlato della sua difficoltà con la lingua e ha svelato il regalo particolare ricevuto dal suo omologo. «Ho incontrato i ceo di alcune grandi aziende giapponesi e sono rimasta colpita dal fatto che molti di loro parlassero italiano. A volte non ci rendiamo conto di quanto la nostra cultura e la nostra forza sia fondamentale. Io, pur riconoscendo la forza culturale del Giappone, non mi sono lanciata nello studio del giapponese. Il primo ministro mi ha regalato per mia figlia un un dizionario giapponese italiano di Hello Kitty, quindi spero che per mia figlia le cose vadano meglio», ha detto.

L'alleanza col Giappone

«Ringrazio il primo ministro Fumio Kishida per la calorosa accoglienza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA