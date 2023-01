Giorgia Meloni primo leader in Europa e quarta al mondo per consenso (davanti a Biden). La classifica Morning Consult

Giorgia Meloni quarta al mondo per consenso. Ma non solo, il presidente del Consiglio è il primo leader in Europa. A sancirlo è la Morning Consult, società americana di sondaggi e analisi di intelligence che ha pubblicato pochi giorni fa il Global Leader Approval Tracker che verifica la popolarità dei leader nel proprio Paese.

Morning Consult ha monitorato le valutazioni di approvazione dei leader di governo di Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Repubblica Ceca, Francia, Germania, India, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Il report viene aggiornato settimanalmente con i dati più recenti per tutti i 22 Paesi, evidenziando le mutevoli dinamiche politiche in tutto il mondo.

Fitto: «Attestato di fiducia per tutto il governo»

«Il risultato ottenuto è un attestato di fiducia per tutto il governo Meloni - scrive Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, su Facebook - e conferma l’autorevolezza del presidente del Consiglio sia in Europa sia nel mondo. Gli italiani stanno apprezzando il lavoro che il presidente e il suo governo stanno facendo in questi primi mesi. Avanti così».

La classifica mondiale

Nella top ten mondiale dei leader di governo svetta Narendra Modi (India) al 76%, seguito da Andrés Manuel López Obrador (Messico) al 65%, con Antonio Albanese (Australia) nel gradino più basso del podio (59%).

Subito sotto al podio c'è Giorgia Meloni, che con il 48% si piazza al primo posto in Europa, seguita dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, fermo al 42% di consensi (a pari merito con l'irlandese Leo Varadkar).

In Europa, poi, Pedro Sanchez (Spagna) con il 37% è davanti alla coppia Olaf Scholz (Germania) e Emmanuel Macron (Francia), ferma al 31% dei consensi.

«Preoccupa la partnership Cina-Russia»

Un nuovo sondaggio, infine, dell'International Republican Institute con il Center for Insights in Survey Research sulla percezione della Cina in 13 Paesi europei ha rilevato che i cittadini intervistati sono particolarmente preoccupati per la partnership di Pechino con la Russia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Gennaio 2023, 12:36

