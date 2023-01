Redditi dei politici: Conte in Jaguar, Giorgetti con la Punto. Rossello e Tremonti 'paperoni', Soumahoro ultimo

di Alessandra Severini

La più ricca, con i suoi oltre 2 milioni dichiarati e proprietà sparse fra Liguria, Londra e Bruxelles, è Cristina Rossello, ex avvocato di Silvio Berlusconi, il più povero Aboubakar Soumahoro con poco più di 9mila euro e la proprietà al 50% di una casa a Roma. È la classifica (ancora parziale) delle dichiarazioni dei redditi depositate dai deputati eletti il 25 settembre scorso e pubblicata online sul sito della Camera.

I redditi dei politici

Le dichiarazioni si riferiscono però ai redditi 2021, dunque a un periodo in cui molti non avevano ancora ricoperto la carica di parlamentari. All’elenco mancano ancora molti deputati (come la premier Giorgia Meloni, i ministri Carlo Nordio, la compagna di Berlusconi, Marta Fascina). A dispetto dell’ingente patrimonio, Rossello guida una modesta Fiat 500 del 2012 e si differenzia da molti suoi colleghi che, pur con redditi nettamente inferiori si lasciano sedurre dalle auto di lusso. Per esempio il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte che dichiara un reddito da 35mila euro ma non resiste al fascino di una Jaguar vintage del 1996. Ma è l’unico, piccolo lusso per un reddito da ceto medio (anche perché Conte nel 2021 fu premier solo fino a febbraio).



Francesco Lollobrigida, cognato di Giorgia Meloni e ministro dell’Agricoltura, ha un immobile a Roma, guida un’Alfa Romeo Stelvio e dichiara al fisco 104 mila euro di reddito imponibile. Il viceministro Galeazzo Bignami ha parecchie proprietà fra Bologna e Modena, un Audi Q3 del 2017 e un reddito da 100 mila euro. Tra i più ricchi figura anche l’ex ministro Giulio Tremonti, con quasi 1,6 milioni di reddito, felice proprietario di una Jeep Gran Cherokee e una Land Lover Defender e di vari fabbricati tra Pavia, Roma e Cadore. Il ministro Giorgetti preferisce invece un’italianissima e modesta automobile: una Punto del 2008, ereditata per un quarto. Possiede, però, dieci quote della Cooperativa dei pescatori dell’amato Lago di Varese e un reddito che sfiora i 100 mila euro.



Enrico Letta, nel 2021 segretario Pd e non ancora eletto, dichiarava un reddito superiore ai 388mila euro e nessuna proprietà immobiliare, ben più alto di Elly Schlein che si candida a succedergli e dichiara un reddito di 88mila euro. La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi ha dichiarato una casa a Roma, una Toyota Yaris e più di 98 mila euro, l’ex ministro Roberto Speranza alcune proprietà fra Roma e Potenza, una Mercedes classe A del 2010 e un reddito di circa 100 mila euro. Anche il Senato ha cominciato a pubblicare alcune dichiarazioni patrimoniali, ma sono solo poco più di 20. Mancano quelle di Salvini, Renzi e Berlusconi.

