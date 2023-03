Giorgia Meloni intervistata da Le Iene sul massacro di Ponticelli: «Mi ha colpito. Studierò il caso»

Domani, martedì 14 marzo, in prima serata, su Italia 1, a“Le Iene” l’intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul caso di cronaca avvenuto il 2 luglio 1983, noto come il “massacro di Ponticelli”. La trasmissione “Le Iene presentano: Inside” ieri sera ha dedicato un’intera puntata all’inchiesta di Giulio Golia e Francesca Di Stefano dal titolo “Mostri o Innocenti?”, in cui sono state ripercorse le tappe della vicenda.

A seguire alcuni stralci dell’intervista alla premier Meloni, che andrà in onda integralmente domani. «Mi ha ufficialmente convinto ad occuparmene - ha dichiarato Meloni alle telecamere de Le Iene - Fermo restando che le sentenze si rispettano e che abbiamo rispetto per la Magistratura. Mi ha colpito il caso, mi hanno colpito loro e mi colpisce il fatto che, semmai fosse così, c’è un altro colpevole. In uno Stato giusto se hai degli elementi oggettivi affronti eventuali errori. È possibile che magari esca fuori qualcosa che prima non c’era». Giulio Golia le ha inoltre consegnato una chiavetta Usb con il video della puntata speciale trasmessa ieri: «Grazie, me lo studio e vedo cosa si può fare», ha risposto la premier.

