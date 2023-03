Meloni e Salvini cantano abbracciati al pianoforte: show alla festa di compleanno del leader della Lega VIDEO

di Redazione web

Festa a sorpresa per i 50 anni di Matteo Salvini alle porte di Milano con due ospiti eccellenti, la premier Giorgia Meloni e il leader di Fi Silvio Berlusconi che posta su Instagram la foto di tutti e tre sorridenti durante il ricevimento.

Salvini e Meloni cantano al pianoforte

Durante la serata Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono esibiti insieme al pianoforte, sulle note de "La canzone di Marinella" di Fabrizio De André. A riprendere la scena è il giornalista Nicola Porro, che ha postato il video sui social. La premier e il leader leghista sono sembrati più affiatati che mai, cantando una parte della canzone anche abbracciati. Sull'esibizione canora si è espresso (con una battuta) il ministro della Difesa Guido Crosetto: «Per fortuna non dobbiamo sopravvivere cantando». In passato la scena del leader al pianoforte era stato un must di Silvio Berlusconi, che ieri sera ha preferito restare in disparte e lasciare le luci della ribalta ai due alleati.

