Elezioni Regionali Veneto 2020, i risultati in diretta. Primi exit poll, Zaia oltre il 70%

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 16:16

. Su Leggo i primi exit poll e lo spoglio delle schede nella contesa per il presidente e la nuova Giunta Regionale. Lo strafavorito Luca Zaia (centro-destra), governatore uscente, è sfidato da Arturo Lorenzoni (centro-sinistra), Daniela Sbrollini (Italia Viva), Enrico Cappelletti (M5S), Patrizia Bertelle (Veneto Ecologia Solidarietà), Paolo Benvegnù (Solidarietà Ambiente Lavoro), Paolo Girotto (Movimento 3V), Antonio Guadagnini (Partito dei Veneti) e Simonetta Rubinato (Per le Autonomie).Ore 16.10: il centrosinistra, ancora prima dello spoglio, ammette la nettissima affermazione di Zaia. «La riconferma di Zaia era attesa, come accade per la Liguria per Toti anche per il Veneto l'effetto Covid ha contribuito ad aumentare la forbice. Il Partito Democratico dovrà lavorare per ridurre questa forbice, perché un'altra visione di Veneto è possibile», ha dichiarato Alessia Rotta, deputata Pd.Ore 16.00: Lorenzo Fontana, deputato della Lega, si trova nel quartier generale di Luca Zaia e si dice soddisfatto del risultato. «Aspettiamo i primi dati ufficiali prima di gioire per la vittoria di Luca Zaia in Veneto», le parole di Fontana.Ore 15.00: secondo i primi exit poll, Luca Zaia è nettamente avanti a tutti (70-74%). Più indietro Arturo Lorenzoni (16-20%) e Enrico Cappelletti (2-6%).Ore 14.30: urne chiuse tra mezz'ora. Luca Zaia appare strafavorito da mesi, in Veneto il vero dato appare essere il premio di maggioranza che potrà ottenere il governatore uscente che punta alla rielezione.Alle 23 di ieri, l'affluenza in Veneto era pari al 51.04% dei votanti.I RISULTATI IN DIRETTA