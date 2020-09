Elezioni regionali Puglia 2020, i risultati in diretta. Exit poll e spoglio delle schede

ALLE 23 L'AFFLUENZA SOTTO IL 40% Nella prima giornata di voto, fino alle ore 23:00 di ieri, in Puglia per le elezioni regionali aveva votato il 39,89% degli aventi diritto, secondo i dati del ministero dell'Interno. La provincia con la maggiore affluenza ieri è stata la Bat con il 42,61%, segue Lecce con 41,05%, poi Bari 40,92%, Brindisi 38,7%, Taranto 38,53% e Foggia 36,54%. C'è stata una maggiore partecipazione per il quesito referendario: l'affluenza infatti è stata del 43,74%. Inoltre, per i pochi Comuni al voto, ha raggiunto il 49,09%.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 14:09

, i risultati in diretta. Su Leggo.it a questa pagina lo spoglio dei voti che decideranno chi sarà il prossimo presidente della regione: a sfidare il governatore uscente, l'ex governatore(sostenuto dal centrodestra), la candidata del Movimento 5 Stelleil sottosegretario agli Esteri(Italia Viva), il candidato di Fiamma Tricolore, e i due candidati di liste civicheSono, compresi coloro che vivono all'estero. I seggi resteranno aperti fino alle 15:00 di oggi, poi inizierà lo spoglio: prima le schede del referendum costituzionale, poi quelle delle elezioni regionali e infine, domani martedì 22 settembre, si comincerà lo scrutinio per le comunali.Michele EMILIANO (centrosinistra)Raffaele FITTO (centrodestra)Antonella LARICCHIA (M5S)Ivan SCALFAROTTO (Italia Viva)Franco BRUNI (Fiamma Tricolore)Nicola CESARIA (Civica)Mario CONCA (Civica)