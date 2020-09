Elezioni Regionali Marche 2020, i risultati in diretta: Acquaroli avanti su Mangialardi, copertura all'8%

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Su Leggo i primi exit poll e lo spoglio delle schede nella contesa per il nuovo presidente della Giunta regionale. A sfidarsi sono Francesco Acquaroli (centro-destra), Maurizio Mangialardi (centro-sinistra), Gian Mario Mercorelli (M5S), Sabrina Banzato (Vox Italia), Alessandra Contigiani (Riconquistare l'Italia), Anna Rita Iannetti (Movimento 3V), Roberto Mancini (Dipende da Noi) e Fabio Pasquinelli (Partito comunista).Ore 17.20: con la copertura all'8%, si riallarga il vantaggio di Francesco Acquaroli (48.1%) su Maurizio Mangialardi (34.7%).Ore 16.45: con lo spoglio delle schede che va avanti, si riduce il vantaggio di Francesco Acquaroli (43.8%) su Maurizio Mangialardi (38.7%). Gian Mario Mercorelli, del M5S, al momento è all'11%.Ore 16.00: a un'ora dalla chiusura delle urne, i due principali candidati, Francesco Acquaroli e Maurizio Mangialardi, hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni in attesa dei risultati dello spoglio. Lo staff di Acquaroli, tuttavia, si è detto soddisfatto dei risultati dei primi exit poll.Ore 15.00: secondo i primi exit poll, Francesco Acquaroli (47-51%) è in vantaggio su Maurizio Mangialardi (34-38%). Più indietro Gian Marco Mercorelli (8-12%).Ore 14.30: tra mezz'ora si chiuderanno i seggi. La sfida per le Marche appare una corsa a due tra Francesco Acquaroli e Maurizio Mangialardi, con Gian Mario Mercorelli più distanziato.Alle 23 di ieri, l'affluenza nelle Marche era pari al 47,56% degli aventi diritto al voto. Al termine delle elezioni (ore 15) l'affluenza totale sfiora il 53%.Francesco Acquaroli (cdx)Maurizio Mangialardi (csx)Gian Mario Mercorelli (M5S)Sabrina Banzato (Vox Italia)Alessandra Contigiani (Riconquistare l'Italia)Anna Rita Iannetti (Movimento 3V)Roberto Mancini (Dipende da Noi)Fabio Pasquinelli (Partito comunista)