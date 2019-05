Storace: «Fratelli d'Italia a due punti da Forza Italia, gufi a casa!»

Un mese fa i sondaggi davano Fratelli d’Italia sotto il quorum per le europee.

Domenica 26 Maggio 2019, 23:40

«Un mese fa i sondaggi davano Fratelli d'Italia sotto il quorum per le europee. Ora a due punti da Forza Italia. Gufi a casa». Così twitta, commentando i primi dati delle europee.«I primi exit poll darebbero la presenza dei patrioti di Fratelli d'Italia nel Parlamento europeo. La volta scorsa non arrivammo a questo risultato, per noi già sarebbe un risultato importantissimo arrivare al Parlamento europeo e rappresentare le nostre idee in quell'assise». È il primo commento del capogruppo di FdI alla Cameradal comitato elettorale del partito di, riunito in un albergo del centro di Roma. Secondo gli intention polls delle 23 riferiti nella sala, FdI oscillerebbe tra il 4 e il 7%. E sul numero degli europarlamentari che eventualmente il partito otterrebbe, Lollobrigida ha aggiunto: «Dipende dalla forbice, si andrebbe dai 4 ai 5-6 parlamentari».«Se i dati per ora virtuali saranno confermati, per Fratelli d'Italia si scrive una pagina storica, perché per la prima volta entra nel Parlamento europeo, confermando la crescita rispetto sia alle ultime europee sia rispetto alle politiche. Per noi questo risultato pesa perché conferma che il progetto politico di Giorgia Meloni funziona». Lo ha detto il presidente dei senatori Fdi, commentando al Residence di Ripetta le prime rilevazioni sulle elezioni europee.