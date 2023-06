Berlusconi funerali, Veronica Lario in seconda fila, Marta Fascina accanto ai figli: i posti riservati in chiesa

di Redazione web

Ufficialmente non ha scritto nessun necrologio dopo la morte del suo ex marito Silvio Berlusconi. Ma nel giorno dei funerali spunta il nome di Veronica Lario in seconda fila tra i banchi del duomo di Milano insieme ai nipoti. "Veronica Bartolini" - vero cognome di Veronica Lario (che in realtà si chiama Miriam), da cui Silvio ebbe tre figli Barbara, Luigi ed Eleonora - siederà nel primo banco a destra. Almeno così dovrebbe essere stando alle indicazioni comparse in chiesa.

Funerali Berlusconi, i posti in chiesa

Sul lato destro della navata siederà la famiglia. La compagna Marta Fascina e poi a seguire i cinque figli ed il fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi. Nella fila subito dietro ci sarà Veronica Lario indicata con il cognome Bartolini. Acconto a lei Paolo Beretta, Silvio Beretta e Federica Fumagalli. Orazio Fascina e Angela della Morte, genitori di Marta, saranno in seconda fila, mescolati ai Berlusconi. Come fossero ormai un'unica famiglia.

Le autorità

Sul lato sinistro, al primo posto siederà il Capo dello Stato, poi il presidente iracheno l'emiro del Qatar i due capitani reggenti di San Marino, ovvero i capi stato presenti alle esequie. A seguire i vertici di Camera e Senato, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana. Poi la premier Giorgia Meloni, la presidente della corte costituzionale Silvana Sciarra, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ed il prefetto della città Saccone.

Il necrologio della prima moglie

Finora Veronica, da cui Silvio ebe un tumultuoso divorzio, non aveva pronunciato neanche un messaggio di cordoglio. Al contrario dell'ex moglie Carla Elvira Dall'Oglio, la sempre riservatissima prima moglie e madre di Marina e Pier Silvio, la ragazza di cui Silvio si innamorò vedendola alla fermata del tram, che ha scritto: «Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito».

Il cartellino sul posto di Veronica Lario - vero nome Veronica Bartolini - al primo banco.

Ultimo posto a destra guardando l’altare.#Milano #FuneralidiStato #Berlusconi pic.twitter.com/zbOJsX2b6r — Vasco (@vascopirri) June 14, 2023

Francesca Pascale commossa

C'è anche Francesca Pascale in piazza del Duomo, a Milano, per partecipare ai funerali di Silvio Berlusconi. L'ex compagna del Cav è arrivata passando per l'ingresso di piazza Fontana, visibilmente commossa, e vestita con tailleur nero, occhiali scuri e sneakers. «Vi chiedo scusa, non è il momento», ha detto ai cronisti che l'hanno intercettata.

Il saluto della famiglia

La famiglia aveva pensato ad un breve saluto che sarebbe stato letto durante la cerimonia dalla primogenita dell'ex premier, Marina, ma la prassi consolidata per queste funzioni nel Duomo di Milano esclude questa possibilità

