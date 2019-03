«Via gli 80 euro e le detrazioni per finanziare la flat tax»

Brutte notizie per i sostenitori degliintrodotti qualche anno fa dal governo Renzi: presto la misura potrebbe non esistere più. A dirlo è, sottosegretario all'Economia, che in un'intervista a La Verità parla del rilancio del vicepremiersulla«Mi stupisce lo stupore di chi ha commentato. Era stato deciso così fin dai tempi del programma», ha detto Garavaglia.«La mini flat - spiega- riguarda partite Iva e imprese. questa riguarda i dipendenti». «Era già previsto di passare alla alla fase due per i lavoratori dipendenti. Siccome - sottolinea Garavaglia - ci hanno criticati dicendo che creavamo una differenza tra partite Iva e dipendenti, noi la stiamo riducendo. Non ci si può criticare in entrambi i casi!».Alla domanda su come si possa immaginare questo intervento senza immaginare una manovra correttiva, questa, spiega, «è quella che fa partire l'economia ed è quella che stiamo già facendo senza costi. In questi pochi mesi, abbiamo un dato molto incoraggiante: aumentano del 16% gli investimenti pubblici. La spesa aggiuntiva delle Regioni è addirittura arrivata a +85%, quella dei Comuni a +22%».All'accusa mossa di proposta choc di sapore elettorale, «è un'accusa davvero senza senso. Si parla di provvedimenti che vanno nella prossima manovra. Impatteranno sulle tasche degli italiani il prossimo anno», risponde. «Non ci sono bacchette magiche,il sistema non è solo complesso, di più. Le do un dato.. Si sono creati effetti paradossali». E, sottolinea, «se quella cifra diventasse una detassazione otterremo due risultati in un colpo : abbassare la pressione fiscale e la spesa dello Stato». E se poi si fa «un' indagine sucon la logica dei bonus si scopre che si arriva a 48 miliardi».