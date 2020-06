2 giugno, centrodestra in corteo a Roma. Salvini: «Qui per gli italiani dimenticati»

Festa della Repubblica, il corteo del centrodestra si è radunato in Piazza del Popolo a Roma ed è partito in direzione via del Corso: presenti Giorgia Meloni e Matteo Salvini, a cui in tanti si sono avvicinati per chiedere un selfie, nonostante l'invito degli organizzatori a mantenere le distanze. Molti dei militanti presenti sono senza mascherina.



Alla testa del serpentone con l'enorme striscione tricolore ci sono proprio Salvini, Meloni e Tajani, con centinaia di militanti che si accodano tra inviti a mantenere le distanze (spesso disattesi, dato che il distanziamento sociale è minimo e in tanti sono accalcati) e slogan 'libertà-libertà '. Nel giorno della, il corteo del centrodestra si è radunato in Piazza del Popolo a Roma ed è partito in direzione via del Corso: presenti, a cui in tanti si sono avvicinati per chiedere un selfie, nonostante l'invito degli organizzatori a mantenere le distanze. Molti dei militanti presenti sonoAlla testa del serpentone con l'enorme striscione tricolore ci sono proprio Salvini, Meloni e Tajani, con centinaia di militanti che si accodano tra inviti a mantenere le distanze (spesso disattesi, dato che il distanziamento sociale è minimo e in tanti sono accalcati) e slogan 'libertà-libertà '.

SALVINI: "QUI PER GLI ITALIANI DIMENTICATI" «Capisco la voglia e la rabbia, ma dobbiamo costruire un percorso che porti l'Italia lontano senza dover aspettare aiuti esterni che tanto non arrivano», le parole di Matteo Salvini. «Siamo qui a nome degli italiani dimenticati in questi mesi e discriminati, c'è un pregiudizio nei confronti del privato, lavoratori autonomi e liberi professionisti, invece non ci possono essere lavoratori italiani dimenticati», dice ancora. «Trasformiamo queste proposte in emendamenti e suggerimenti al governo».

«Conte, Conte vaff...», poi l'inno di Mameli: la manifestazione «simbolica» del centrodestra si è trasformata in un «minicorteo», con slogan anti-governativi e canti.