Centrodestra in piazza, altro che distanziamento: in centinaia accalcati attorno a Salvini e senza mascherine

Nel giorno della, il corteo del centrodestra si è radunato in Piazza del Popolo a Roma ed è partito in direzione via del Corso: presenti, a cui in tanti si sono avvicinati per chiedere un selfie, nonostante l'invito degli organizzatori a mantenere le distanze. Molti dei militanti presenti sonoAlla testa del serpentone con l'enorme striscione tricolore ci sono proprio Salvini, Meloni e Tajani, con centinaia di militanti che si accodano tra inviti a mantenere le distanze e slogan 'libertà-libertà '. Come mostrano le immagini però, nonostante gli inviti al distanziamento sociale, le distanze di sicurezza sono minime: decine di persone sono accalcate, anche tra i giornalisti che si sono avvicinati ai leader del centrodestra per le interviste di rito. Dopo la manifestazione dei gilet arancioni di pochi giorni fa, un altro esempio di assembramenti senza alcuna prudenza nonostante la pandemia di coronavirus sia tutt'altro che debellata.