Vavro in Danimarca

Il mercato della Lazio si muove: Vavro è tornato al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro. Considerato il problema dell'indice di liquidità, con questa operazione il club biancoceleste potrà regalare un rinforzo a Sarri a patto che la formula sia la stessa.

Tutti gli indizi portano a Casale del Verona, trattativa che Lotito sta portando avanti in prima persona: il giocatore è valutato 10-12 milioni, il Verona apre al prestito ma vuole l'obbligo di riscatto. Fronte Muriqi l'attaccante ieri ha detto no al St Etienne che gli proponeva meno dei 2,2 milioni che percepisce alla Lazio.

Esulta il Fenerbache che vuole riportare l'attaccante in Turchia ed è pronto a garantirgli lo stesso stipendio della Lazio. Serve l'accordo con la Lazio che due anni fa pagò l'attaccante 20 milioni. Come preannunciato infine il ct dell'Italia Mancini oltre ad Immobile ha convocato Zaccagmi e Luiz Felipe, alla sua prima chiamata in azzurro, per lo stage.

