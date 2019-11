Valeria Arnaldi

Miglior pizzaiolo, miglior pizza d'Italia, miglior pizza tradizionale e miglior pizza della Campania: Franco Pepe (nella foto) con il suo Pepe in Grani, a Caiazzo, si conferma star del settore. A consacrarlo, ieri, sono stati i Pizza Awards Italia 2019, evoluzione del Premio MangiaeBevi ideato dall'editore Fabio Carnevali, organizzati quest'anno con Vincenzo Pagano, patron di Scatti di Gusto. Sotto i riflettori, le eccellenze regionali e in vari ambiti nazionali, per un totale di 38 premi. Gli Oscar della pizza, alla terza edizione, sono stati assegnati a Roma in occasione di Excellence 2019 di Pietro e Claudio Ciccotti. Primo della Campania, Pepe non è l'unico big in regione. Sul podio 50 Kalò di Ciro Salvo e, anche con miglior pizza contemporanea e miglior pizza fritta, I Masanielli di Francesco Martucci. Teresa Iorio - Dalle Figlie di Iorio, Napoli - è la Miglior Pizzaiola dell'Anno. Di Sara Palmieri - 10 Diego Vitagliano - la miglior pizza senza glutine. Doppi premi per Le Parùle di Giuseppe Pignalosa a Ercolano - incluso, miglior pizza napoletana - e Da Lioniello di Succivo. Ambasciatori della Pizza nel Mondo: Alessandro Condurro e Gino Sorbillo. Roma e Milano non stanno a guardare. Il premio per la Miglior Pizza Romana va a 180 g. di Jacopo Mercuro e Mirko Rizzo. Capitolina la miglior pizza del Lazio: è di Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu. Luca Mastracci di Pupillo, a Frosinone, è il Giovane Pizzaiolo dell'anno. A Pizzium, a Milano, il Miglior Format di Pizzeria. E milanese è la miglior Pizza della Lombardia: Da Zero. Successi per I Tigli in Veneto, Patrick Ricci in Piemonte, L'Apogeo in Toscana e altri.

12 Novembre 2019

