Valentina Catini

Cantante, presentatrice, artista grintosa e passionale. Iva Zanicchi, volto popolare della canzone e della televisione italiana, unica donna ad aver vinto tre volte il Festival di Sanremo, presenta il suo ultimo libro, Nata di luna buona, ai fan romani.

Dopo Polenta di castagne, suo primo romanzo (dedicato alle donne della sua famiglia), l'Aquila di Ligonchio ha deciso di scrivere un'autobiografia, che traccia tutta la sua vita, dall'infanzia fino ad oggi, attraverso ricordi teneri, divertenti e retroscena di episodi inediti, con il piglio ironico e schietto che la caratterizza da sempre. Il titolo prende spunto dalla sua nascita. «Tutti in famiglia aspettavano il maschio, invece ero nata io. L'unico che mi aveva voluto salutare era stato il mio bisnonno Lorenzo. Appena lo aveva visto mia madre si era messa a piangere: Oh nonno, che disgrazia, è nata un'altra femmina e per di più bruttina. Al che lui si era affacciato sulla cestina e aveva pronunciato queste parole: Oddio, non è poi così bruttina, questa bambina è nata con la Luna buona, sarà fortunata».

Via Tuscolana 771, oggi alle 18

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

