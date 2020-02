Treni, aerei, navi: cosa si rischia

Valeria Arnaldi

Alberghi e partenze disdette, richieste di garanzie di sicurezza per i viaggi. La paura del Coronavirus mette in difficoltà il turismo. Sono sempre di più i viaggiatori italiani che disdicono le partenze. E pure gli stranieri che evitano il nostro Paese.

Cna Turismo ha rilevato il 4% di disdette degli arrivi di singoli entro il 28 febbraio e il 3% entro il 30 marzo. Il calo è meno drastico (-2%) per quanto riguarda i viaggi di gruppo. Pure gli italiani vanno meno all'estero: tagli del 9% delle partenze individuali entro il 28 febbraio, del 7% entro il 30 marzo e del 3% entro il 30 giugno. In caso di viaggi di gruppo si scende al 4% delle prenotazioni entro il 28 febbraio e del 2% entro il 30 marzo. La preoccupazione però rimane, anche se spesso infondata.

