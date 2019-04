Traffik e Gallagher sono ricorsi al tribunale della libertà: questa la scelta dei due rapper, arrestati per tentata rapina ai danni di alcuni fans e di un cittadino bengalese che venne violentemente picchiato vicino la stazione Termini mentre i due presunti rapinatori fuggivano a piedi. Gabriele Magi, in arte Gallagher, insieme a Gianmarco Traffik Fagà, accusati di reati particolarmente gravi, respinsero all'epoca dell'arresto le accuse professandosi innocenti. «Ho depositato oggi (ieri ndr.) al tribunale l'istanza per la remissione in libertà di Gabriele Magi. Entro due o tre giorni i giudici decideranno», ha confermato uno dei legali. La vicenda all'epoca provocò una forte indignazione sui social dove i due artisti rap hanno milioni di fans che seguono i loro video musicali. (E.Orl.)

