Totò Rizzo Doppio Enrico Ruggeri stasera in tv: su Rai1, alle 21.25, presidente

Doppio Enrico Ruggeri stasera in tv: su Rai1, alle 21.25, presidente e «fantasista» della Nazionale Cantanti al Bentegodi di Verona per la Partita del Cuore; poi su Rai2, dalle 23.40, conduttore della finale di Musicultura, la storica rassegna marchigiana dedicata da 31 anni ai nuovi talenti della canzone italiana d'autore dallo Sferisterio di Macerata.

Ruggeri, mentore di giovani colleghi.

«Bravissimi, peraltro. E da ammirare. Perché oggi tutti cercano un successo facile sui social. Fare il cantautore è una scelta ammirevole, coraggiosa, senza scorciatoie».

Cos'hanno di diverso questi talenti da quelli della vostra generazione?

«Abbracciano più generi: dal rock al rap, al blues. C'è una ricerca musicale che prima forse era sacrificata ai contenuti».

Dallo Sferisterio di Macerata al prato dello stadio veronese. La prima volta a porte chiuse per la Nazionale Cantanti.

«Mi dispiace, la Partita del Cuore è sempre stata anche una festa di famiglie, poteva rubricarsi come un concerto, con il pubblico contingentato, invece che come un evento sportivo. Ma sono comunque contento che in un anno così particolare serva ad aiutare i lavoratori dello spettacolo in difficoltà per lo stop imposto dal Covid».

