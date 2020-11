Simone Pierini

Le immagini dello scorso weekend - assembramenti e shopping come nulla fosse - hanno fatto drizzare le antenne ai governatori delle regioni a rischio di cambiare colore. Da questa sera a mezzanotte in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto parte l'operazione anti lockdown. Una nuova ordinanza condivisa tra i tre presidenti di Regione - Bonaccini, Fedriga e Zaia - e il ministro della Salute Speranza. Inasprire le misure restrittive per evitare di cambiare colore nella mappa di rischio italiana. «Meglio un sacrificio oggi che diventare rossi domani», ha letteralmente ammesso Zaia in conferenza stampa.

Se la mossa possa o no evitare il salto dal giallo all'arancione si vedrà proprio nel weekend. Oggi è infatti atteso il monitoraggio settimanale con l'aggiornamento dei 21 indicatori (diventati 22 proprio nelle ultime ore con l'aggiunta del dato dell'occupazione ospedaliera relativo al giorno precedente) e tra sabato e domenica dovrebbe arrivare la nuova ordinanza di Speranza. Nessun lockdown all'orizzonte per i prossimi giorni, almeno questo trapela, ma l'attenzione sarà rivolta tutta all'andamento del contagio. Attendono quindi queste tre regioni - le più a rischio arancione - insieme alla Campania, che potrebbe finire addirittura in zona rossa con un salto doppio. In tal senso è in arrivo oggi il report degli ispettori del ministero della Salute effettuato per 48 ore negli ospedali.

LE NUOVE ORDINANZE. Nel frattempo nel Nord Ovest e in Emilia hanno stretto la cinta. Le ordinanze attive da mezzanotte di oggi fino al 3 dicembre - che verrebbero tuttavia scavalcate qualora le regioni entrassero in zona arancione - prevedono la chiusura il sabato dei grandi esercizi, degli outlet e dei centri commerciali e la domenica di tutti i negozi ad eccezione di farmacie, edicole e alimentari. I ristoranti e i bar possono essere aperti ma dalle 15 alla 18 solo con l'obbligo di consumazione al tavolo (niente spritz in piedi con gli amici). Fortemente raccomandate delle fasce orarie (tra le 8 e le 10 del mattino) dedicate agli over 65 per andare al supermercato e consentito l'accesso a pubblici esercizi a non più di una persona alla volta. Non è permesso inoltre passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici delle città e nelle aree affollate. Confermato l'obbligo di mascherina a tutte le ore con la sola esclusione dell'attività motoria (consigliata lontana da zone centrali delle città). Niente mercati in area pubblica o privata a meno che non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole specifiche. Nessuno stop invece alla mobilità tra comuni.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA