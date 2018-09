Si travestivano da cardinali per vendere le case del Vaticano

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèSi fingevano intermediari prestigiosi, in alcuni casi addirittura si erano travestiti da vescovi e cardinali per risultare più credibili, e si offrivano di fare da tramite a imprenditori e professionisti molto ricchi nella compravendita di opere d'arte e immobili di lusso. Una volta ottenuto un anticipo, però, sparivano nel nulla, senza finalizzare alcuna trattativa e intascando somme decisamente ingenti. L'artificioso inganno, però, è stato scoperto dalla Procura di Roma e i carabinieri di piazza Dante hanno sgominato una banda composta da sei persone.Gli arrestati sono accusati di aver compiuto diverse truffe, per un giro d'affari pari a circa 13 milioni di euro. Si fingevano persone influenti, molto vicine agli ambienti aristocratici ed ecclesiastici di Roma, e per risultare credibili non rinunciavano a complessi travestimenti. Uno di loro, ad esempio, si era finto un vescovo per millantare conoscenze con i vertici più alti del Vaticano, e per risultare più credibile indossava un abito talare e dispensava anche finte benedizioni. Lo schema era semplice: presentarsi in modo credibile, conquistando così la fiducia delle loro facoltose vittime, e sparire senza lasciare traccia dopo aver intascato anticipi che in alcuni casi ammontavano a decine di migliaia di euro.L'indagine, conclusasi ieri con i sei arresti, era partita da una perquisizione, avvenuta tre anni fa nell'abitazione di un pregiudicato romano: i carabinieri della stazione di Casalbertone avevano infatti rinvenuto 33mila euro in contanti e una valigetta contenente il materiale necessario per effettuare la truffa del black money scam', che consiste nel far credere alle vittime di poter ottenere delle banconote tramite un processo di smacchiatura di fogli di carta grazie ad uno speciale solvente. La Procura di Roma, però, contesta ai componenti della banda vari reati oltre alla truffa: falsificazione di moneta, rapina, ricettazione, sostituzione di persona e violenza privata.