RONCIGLIONEPALIO LACUSTREPrimo lustro di vita per il Palio di Vico, la regata a remi che, da oggi a domenica, porterà storia e sport in riva al lago. Evento di successo, partirà alle ore 17 con il corteo storico che coinvolgerà le nove contrade lacustri, protagoniste anche della cena a base di prodotti e specialità del territorio, a cui seguirà l'elezione di Miss Vico. Domani, invece, il programma prevede il varo di una motolancia restaurata della scuola Amerigo Vespucci e l'apericena a pelo d'acqua in località Fiorò, mentre domenica si entrerà nel vivo della competizione. A partire dalla mattina, equipaggi e contrade, per un totale di centoquaranta atleti, si sfideranno suddivisi in categorie. La prima ad entrare in acqua sarà quella maschile under 16 e 18, che poi lascerà la scena al paliotto femminile ed infine al Palio di Vico, la gara maschile finalizzata alla conquista del drappellone. .Info 0761627596, www.prolocoronciglione.org.mioni