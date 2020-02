Quando Leggo lo aveva denunciato

Giungla di cartelli in centro per deviare il flusso dei turisti. È la denuncia di Leggo pubblicata sul nostro giornale in data mercoledì 25 Luglio 2018. Sono passati diciotto mesi da quel giorno ed ecco riaffiorare i furbetti delle indicazioni stradali. L'area interessata è la stessa. Al centro del contendere c'è sempre Fontana di Trevi, una delle meraviglie del centro di Roma, punto di attrazione dei turisti provenienti da tutto il mondo.

A piazza Barberini il cartello era stato girato a mestiere da alcuni negozianti senza scrupoli per portare migliaia di turisti ogni giorno nella direzione del proprio punto vendita. Ed ecco che magicamente Fontana di Trevi si trovava verso Via Sistina, e il Pincio verso via del Tritone. E i turisti? Confusi e con le tasche svuotate. Benvenuti a Roma.(S. Pie.)

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

