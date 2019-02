Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nicole CavazzutiNella nuova era d'oro dei drink, sono ormai molti i bar che organizzano serate speciali per San Valentino. Ecco le dritte di Leggo.A Milano super romantico è il Mint Garden Cafè, dietro a Porta Venezia, ex fioraio dove si beve tra fiori, piante e candele. Qui troverete due cocktail color rosso fuoco in abbinamento a una capasanta: per le dame la Jula (frutta, gin, Campari, tonica) e per i cavalieri il Mint Special (Campari, Martini rosé, melagrano, gin Giass e rosa di ghiaccio). L'informale e giovanile Milord, a due passi da Piola, offrirà quattro tartare (tonno e mango, ricciola e mirtilli, cavallo e manzo) e un drink a piacere al prezzo di 20 euro. Ancora: in Porta Romana, il Gerri di Matteo Torretta (finalista della prima edizione di Top chef Italia) servirà un gin tonic con Sharish blue magic gin: all'inizio blu, con la tonica diventerà lilla. Preferite il vino? Alla Cantina Urbana, sul Naviglio Pavese, i rossi Dolcetto, Syrah e Tintillia saranno disponibili in bottiglie decorate a mano personalizzabili con etichette ad hoc.Spostiamoci a Roma e dintorni: per cena il Pantaleo Food Wine Mixology, vicino a Piazza Navona, proporrà un menù afrodisiaco di quattro portate e un drink di benvenuto a 40 euro. E per tutto il weekend, al Kasa Incanto di Gaeta potrete assaggiare il Rubycuori, sensuale drink con vodka, moscato, bitter e cioccolato rosa.riproduzione riservata ®