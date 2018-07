Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel mese di giugno appena trascorso si è registrato un nuovo minimo storico per il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni, pari a 1,80% (1,83% a maggio 2018, mentre era a quota 5,72% a fine 2007).Sul totale delle nuove erogazioni di mutui, insomma, circa i due terzi sono a tasso fisso.Lo rileva l'Abi (Associazione bancaria italiana) nel suo bollettino mensile. Al minimo storico anche il tasso sui nuovi prestiti in euro alle società non finanziarie, che è pari all'1,37% (il tasso era 1,43% il mese precedente), oltre a quello sul totale dei prestiti a famiglie e società non finanziarie, pari al 2,6% (dal 2,63%).Nel primo semestre dell'anno il barometro sulle richieste di prestiti da parte delle famiglie mostra un aumento del 3,7% con un importo medio da record di 9.763 euro.Gli italiani quindi hanno chiesto prestiti personali (+7,6%) ma anche le richieste di prestiti finalizzati negli ultimi mesi sono tornate a crescere (+0,4%) dopo una fase di stallo.