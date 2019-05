Michele Bonucci

ROMA - Chiara Pellacani ha 16 anni e una vita diversa da tutte le sue coetanee. Lei è la promessa della nazionale italiana di tuffi. Ha inaugurato la stagione con un argento in California, al FINA diving Grand Prix 2019, in coppia con Elena Bertocchi nel sincro da 3 metri. Ed ha vinto la sua prima medaglia d'oro agli Europei in Scozia nel 2018, a soli 15 anni e 11 mesi, battendo il record di precocità del suo idolo assoluto: Tania Cagnotto.

Chiara Pellecani, può essere lei l'erede della Cagnotto?

«Lo spero. Il miO sogno è raggiungere quello che ha raggiunto Tania. Anche Mary (Marconi, ndr) mi ha dato tanti consigli, dicono che le somigli».

Quali sono i suoi prossimi obiettivi?

«Il mondiale di luglio in Corea del Sud, valido per le qualificazioni alle Olimpiadi, assolutamente. E poi ad agosto ci sono gli europei a Kiev».

Come si prepara per le Olimpiadi?

«Lavoro tantissimo, praticamente vivo ad Acqua Acetosa dove mi alleno tutti i giorni e ho anche scuola: il liceo scientifico sportivo. Ogni tanto i prof mi lasciano anche la mattina per allenarmi».

Che ricordo ha dell'oro a Glasgow?

«È stato incredibile perché non me l'aspettavo proprio. Quando hanno detto il mio nome non ci credevo. Voglio ringraziare Elena (Bertocchi), con cui mi trovo molto bene, sia nel sincro che nella vita».

Nel tempo libero cosa le piace fare invece?

«Mi rilasso, esco con gli amici a Campo De' Fiori o faccio una passeggiata al Colosseo, il mio luogo preferito a Roma. Oppure guardo una serie, mi piace Prison Break».

Quando ha deciso che avrebbe voluto fare tuffi?

«Ho cominciato con il nuoto ma poi, semplicemente, ho capito che con i tuffi mi divertivo di più. E così a 7 anni ho cambiato».

Difficile far conciliare la vita della Chiara 17enne con quella della Chiara atleta?

«Non è sempre facile, anche far combaciare studio e allenamenti. Ma i prof mi aiutano molto. Il week end, poi, posso stare con gli amici e fare la ragazza normale (sorride)».

Come vive le aspettative che ci sono su di lei?

«Mi alleno e non ci penso».

