Maurito attacca: «Per amore della maglia in campo pure con i dolori»

Alessio Agnelli

MILANO - «All'Inter, con l'Inter, per amore di questi colori. Questi sono i miei valori, questi sono i valori per cui ho sempre lottato». Una lettera postata su Instagram, in risposta a Luciano Spalletti («Da qui in avanti parlerò solo di chi viene in campo e ha a cuore le sorti dell'Inter») e al folto drappello di detrattori, che si sta allargando a macchia d'olio sul web, con accuse di assenteismo auto giustificato. Mauro Icardi non ci sta a passare da malato immaginario, senza attaccamento alla maglia e al bene comune, come sostenuto dal toscano in conferenza. «Perché è nei momenti difficili che si dimostra il vero amore e in quei momenti io ho sempre deciso di rimanere all'Inter, con l'Inter - ha proseguito il rosarino - . Ho rifiutato offerte che difficilmente un giocatore professionista avrebbe rifiutato. Ho giocato con dolori fisici che mi portavano alle lacrime dopo la partita, ma ho sempre insistito per scendere in campo, anche contro i consigli medici, per aiutare questi colori. Ho realizzato il mio sogno, il sogno di tutti noi interisti tornando in Champions con la squadra di cui ero capitano. Io so cos'è l'amore per l'Inter».

Mentre in società «non so se in questo momento ci sia amore e rispetto verso l'Inter e verso di me da parte di alcuni che prendono le decisioni - ha concluso Maurito -.In una famiglia possono succedere molte cose, belle o brutte. Ma non deve mai venire a mancare il rispetto».

