Mattarella furioso «Basta con i diktat»

Alessandra SeveriniI ministri vengono scelti in modo condiviso dal presidente del Consiglio e dal quello della Repubblica. Sergio Mattarella, che di pazienza ne ha avuta molta, non accetta però di veder scavalcati i paletti fissati dalla Costituzione per la formazione del governo. E dal Colle filtra tutta l'irritazione per le pressioni che Luigi Di Maio, ma soprattutto Matteo Salvini, stanno facendo per la scelta dei ministri. Ma quello che arriva dal Quirinale è anche un messaggio diretto al premier incaricato, di cui Mattarella vuole difendere l'autonomia e l'autorevolezza.Il maggior nodo è quello di Paolo Savona al ministero dell'Economia: su di lui Lega e M5S non mollano, ma le sue posizioni critiche su euro e Ue suscitano molti dubbi al Quirinale. Salvini ha cercato di smorzare l'ira del Colle usando toni più concilianti. «Nessun diktat. Noi andiamo a consigliare, suggerire. Non capisco l'eventuale motivo del no a una personalità come il professor Savona». Più moderato è Luigi Di Maio: «Dei ministri se ne occuperanno Conte e il presidente Mattarella». Ma in realtà proprio i nomi dei ministri saranno al centro di un vertice Conte-Salvini-Di Maio. Si parlerà anche del superministero dello Sviluppo economico e del Lavoro che Di Maio vorrebbe per sé, mentre la Lega vorrebbe mantenere separate le due deleghe. Altre caselle ancora da riempire sono quelle degli Esteri e delle Infrastrutture.Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha fretta di salire a Palazzo Chigi. Il suo obiettivo è giurare entro il fine settimana. Ieri ha svolto le consultazioni con le forze politiche, incassando un importante incremento della maggioranza al Senato di quattro voti (i due ex pentastellati Maurizio Buccarella e Carlo Martelli e due senatori eletti all'estero Ricardo Antonio Merlo e Adriano Cario). «Domani (oggi, ndr) dedicherò tutta la giornata a elaborare una proposta da sottoporre al presidente della Repubblica - assicura - Tutti i ministri saranno politici».riproduzione riservata ®