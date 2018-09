Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroRieccola. A volte tornano. Potrebbe essere questa la sintesi del grande ritorno di Simona Ventura (stavolta però con un programma destinato ad ascolti super). SuperSimo di nuovo in prima serata, come ai tempi gloriosi di Raidue, quando era addirittura in corsa per diventare il direttore di rete. I tempi sono cambiati e dopo tanto purgatorio, la conduttrice torna su un'Isola, non quella dei Famosi, pur sempre alle prese con i vip. Nessun naufrago morto di fama ma sei coppie desiderose di mettere a dura prova il proprio legame. Temptation Island Vip è uno degli appuntamenti più attesi della prima serata di Canale 5. Una delle novità della nuova stagione. Per SuperSimo successo garantito da un format ben collaudato e dalla struttura di Fascino che Maria De Filippi le ha messo a disposizione.Ma nella sorte, buona in questo caso, c'è anche tanta ironia. A rilanciare le ambizioni della Ventura tocca, tra gli altri, all'ex marito Stefano Bettarini che con la nuova compagna, la stilista Nicoletta Larini, partecipa al reality. E poi c'è Valeria Marini, la star, che cercherà di prendersi tutte le luci della ribalta con il suo divismo esasperato. Sarà in compagnia del fidanzato imprenditore Patrick Baldassarri. Le altre coppie sono formate da Andrea Zenga, figlio di Walter, con Alessandra Sgolastra; l'ex tronista Nilufar Addati e il suo neofidanzato Giordano Mazzocchi; il top manager del marchio Coconuda Fabio Esposito e la sua dolce metà e sua consulente aziendale Marcella Esposito e Sossio Aruta, volto noto del trono over di Uomini e Donne con la sua amata Ursula Bennardo.