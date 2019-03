Luca Calboni

Più che un appuntamento, una vera e propria istituzione. Giunta al suo decimo anno. Quattro giorni, 250 ospiti: fra questi Alberto Angela (nella foto), Gianrico Carofiglio, Agnes Heller, Michela Murgia, Massimo Recalcati, Sandro Veronesi e tanti altri. Questi alcuni dati della nuova edizione di Libri Come, la manifestazione, prodotta dalla Fondazione Musica per Roma e curata da Marino Sinibaldi, Michele De Mieri e Rosa Polacco per questa edizione sceglie il tema della Libertà, fra speranza, politica e poetica. Una festa che vedrà tanti autori italiani e molti stranieri incontrare il pubblico per eventi e lezioni: fra queste, l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti parlerà della libertà nello spazio, il linguista Giuseppe Antonelli della libertà nel linguaggio e lo scienziato e scrittore Stefano Mancuso di quella che è offerta dalla natura. Per la prima volta poi, grazie alla collaborazione di Libri Come con il Premio Strega, i candidati al Premio 2019 saranno annunciati in Auditorium, nel corso di un evento in cui saranno presenti anche Melania Mazzucco, Giovanni Solimine e Giuseppe D'Avino.

Libri come - Libertà, dal 14-17 marzo, v.le Pietro de Coubertin) www.auditorium.com

