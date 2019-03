LAZIO IN REDS

Enrico Sarzanini

ROMA Mercoledì l'indiscrezione del quotidiano inglese The Independent che lo dava a un passo dalla Lazio, poche ore dopo Alberto Moreno è piombato a Roma. La società biancoceleste (per il momento) non c'entra niente. Lo spagnolo infatti ha passato qualche ora con Lucas Leiva, conosciuto ai tempi del Liverpool, una giornata immortalata sui social con le famiglie dei due calciatori che sorridenti si fanno ritrarre per le vie del centro storico. «Fratello, grazie per la sorpresa. Mi mancavi molto. Vi voglio bene!», ha scritto Leiva su Instagram. La risposta di Moreno non si è fatta attendere: «Che bravo fratellino, che belli che siamo, bello rivederti e vedere la tua meravigliosa famiglia. Vi vogliamo tantissimo bene!». Il terzino sinistro, che può giocare anche nel ruolo di Lulic, è in scadenza a giugno con il Liverpool ecco spiegato il motivo per cui Leiva lo ha segnato a Tare: in Inghilterra parlano già di precontratto ma in realtà l'albanese ragiona sul da farsi.

Intanto nonostante la sosta del campionato a Formello la testa è già all'Inter. Marco Parolo, ieri protagonista all'Istituto Comprensivo Nino Rota - Scuola Primaria L. Sciascia dell'iniziativa La Lazio nelle scuole, lancia la sfida ai nerazzurri: «Servirà una grande prestazione ma abbiamo già dimostrato di poter vincere a San Siro. La Champions? Siamo pronti per centrare l'obiettivo ma servirà un aprile straordinario». Il centrocampista nelle ultime gare è rimasto in panchina: «Ma conta il gruppo e non il singolo. Decide il mister e dobbiamo rispettare le sue scelte».

