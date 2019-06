Lanuvio Musica in piazza

Tiziana Boldrini

Venticinque anni di vita e di note. Li compie la Festa della Musica di Lanuvio che saluterà l'estate inaugurando nel giorno del solstizio. Da oggi a domenica la manifestazione, nata con l'idea di coniugare concerti, socialità e promozione del territorio, porterà in piazza live e spettacoli ad ingresso gratuito. Tra vie e piazzette, nel cuore del paese dei Castelli Romani celebre anche per i resti dell'antico anfiteatro, venti palchi ospiteranno band e musicisti, in una sorta di show itinerante, dove la scenografia renderà protagoniste storia e architettura.

A tagliare il nastro della tre giorni, questa sera, toccherà all'istrionico Antonio Rezza che si esibirà nel suo rodato Pitecus, progetto datato 1995. Domani, con reading, proiezioni e mostre, sono in programma le esibizioni di scuole e associazioni musicali, mentre domenica andranno in scena ballerini e marching band. La chiusura sarà affidata a Il muro del canto, il gruppo in tour con L'amore mio non more. Info 06937891, www.comune.lanuvio.rm.it.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

